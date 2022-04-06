Сартс: война России на Украине перешла в следующую стадию
Foto: LETA

Сейчас война России на Украине вступила в следующую фазу, написал в "Twitter" глава Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

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Война России вступила в следующую фазу, когда Россия сосредоточилась на боевых действиях на юге и юго-востоке, а первая фаза с всеобъемлющим вторжением потерпела неудачу. Если русские не попытаются возобновить наступление на Одессу, их позиции будут сильны, защитникам Украины будет трудно, и такая региональная война может затянуться.

"Хотя России легче снабжать войска на юге и юго-востоке Украины, проблемы со снабжением, командованием и моральным духом останутся, а потому у украинцев есть шанс победить (хотя это и будет сложно) и в этом театре военных действий", - сказал Сартс.

Для повышения шансов на победу украинцам необходимо западное вооружение, в том числе тяжелое, и усиление санкций.

Необходимо также учитывать, что преступления, совершенные российскими военнослужащими на других оккупированных территориях Украины, затмят трагедию Бучи, поэтому сокрытию этих преступлений будет уделяться большое внимание. По мнению Сартса, этого допускать нельзя.

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