Сартс: взрыв на Крымском мосту — удар как с практической, так и с символической точки зрения

Взрыв на Крымском мосту — это удар как в символическом, так и в практическом смысле, заявил агентству LЕТА директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

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Он заявил, что взрыв на Крымском мосту точно не был случайностью, это был преднамеренный акт.

Говоря о символике, Сартс отметил, что "возвращение" Крыма является одним из символов власти президента России Владимира Путина, и Крымский мост также символизирует это "возвращение".

Таким образом, взрыв этого моста наносит моральный удар российской элите и обществу, живущему на основе этой символики.

Сартс также отметил, что практически российская система снабжения, которая снабжает группировку войск на юге, базируется на двух железнодорожных линиях. Разрушение одной из линий снабжения — железнодорожной ветки, проходящей через Крымский мост, — затрудняет снабжение войск, и это моральный удар.

Сартс заявил, что, хотя российское правительство не сможет скрыть этот взрыв, представители правительства постараются минимизировать дефекты, вызванные этим взрывом, в общественном пространстве.