Саулкрастское самоуправление, скорее всего, не будет создано — суд считает идею странной и неудачной
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Отделение Скултской волости Лимбажского края и присоединение ее к другому самоуправлению с целью создания нового Саулкрастского края недостаточно оправдано, поскольку критерии реформы, в соответствии с которыми это произошло, не ясны. Как пишет газета Latvijas avīze, об этом свидетельствуют вопросы, заданные в среду на заседании Конституционного суда (КС) представителям Сейма и Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) при рассмотрении совместного иска Лимбажского и Икшкильского краев.

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Ответственные лица из VARAM дистанцировались от создания нового Саулкрастского самоуправления, поскольку министерство предлагало включить Саулкрасты в состав Адажского самоуправления, а создание Саулкрастского самоуправления было инициативой Сейма.

Главный недостаток — в Саулкрасты нет центра развития национального или регионального значения, что также признала заместитель государственного секретаря VARAM Илзе Оша.

КС, объединив заявки Лимбажи и Икшкиле в одно дело, открыла возможности для сравнения двух похожих самоуправлений. В Икшкильском крае проживает менее 10 000 человек, а в Саулкрастском крае после присоединения Сейской и Скултской волостей будет чуть больше 11 000 жителей. Примерно то же самое в Ливаны, который является одним из центров регионального развития, а также в Валкском крае с населением менее 8000 человек.

Председатель КС Санита Осипова задалась вопросом, почему Икшкильский край, который вносит деньги в фонд выравнивания финансов самоуправлений, присоединяется к более слабому краю и при этом создается другое маленькое и не очень сильное самоуправление — Саулкрастский край. "Здесь мы видим неравное отношение к Икшкиле и Саулкрасты", — сказала она.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Koncertzāle "Latvija" VARAM Ливаны Лимбажи Саулкрасты Сейма
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