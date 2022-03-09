Сажать за разжигание мира? О чем говорили Нобелевский лауреат Муратов и латышский философ Тиронс

Начался санкционный флэшмоб: одна компания уходит, вторая, третья… Хорошо. Но дело коснулось, например, трансплантации костного мозга. Надо приходить в адекватность — понимать, что отношения между странами разорваны надолго, а костный мозг доставлять как-то надо. Мы делаем его пересадку в двух местах России, а банк костного мозга находится в Германии. Знаете, сколько живет костный мозг? 12 часов. А больше нет возможности доставить его оттуда за это время. Да, надо открывать коридоры для санитарных самолетов. Надо научиться сохранять отношения людей, а государства пусть разбираются.

О роли в истории одного человека

Тиронс: Одна из ненавидимых ценностей Запада — крайний индивидуализм. Я — один из примеров такого матерого индивидуализма, который не любит ничего общего. И это — крайность…

Странным образом в современном мире, где кажется все очень глобальным и действуют только огромные массы денег, мы с вами указываем на роль личности, индивидуума, одного человека. Террористы тоже очень часто такие одиночки. Как противостоять тому безумию — действовать наперекор тому, куда нас ведут государства?

В своих выводах я свалился к швейковской философии Гашека — давайте, встретимся в следующий четверг после окончания войны в таком-то кабаке. Это кажется народным выходом из сложившейся ситуации.

Муратов: Можно, я вам резко возражу? Несколько последних дней из Украины идут потоки беженцев — их свыше полутора миллионов. Это гуманитарная катастрофа. Очень многих из них забирают простые жители Польши, Германии — селят в своих квартирах и домах… Это и есть "дружить поверх государств": отдать квартиру, полотенце и пустить в свою ванную человека, который остался без всего.

Мой знакомый написал: Харькова больше нет, мы живем в машине, мужчин не выпускают — прошу кого-то принять детей 9, 12 и 18 лет и жену. Я написал двум знакомым — оба, один в Германии и другой в Швейцарии, сказали — к нам.

О том, почему богатые россияне учат детей на Западе

Муратов: До недавнего времени мы жили во вполне глобальном мире, в котором человек сам мог выбирать, где ему учиться. Не вижу ни одной проблемы в том, что многие выбирают учебу в Амстердаме, Париже, Праге или Нью-Йорке.

Вас же не смущает метавселенная, построенная в виртуальной реальности? Там нет никаких границ. Ты там можешь купить домик где угодно и приглашать людей со всего света, которые с тобой в одной игре. Там делают карьеры, там есть виртуальные деньги. Человек, который тут чмо, которому тут говорят "если ты такой умный, то почему такой бедный", там он джедай 180-го уровня. Почему надо ограничивать право людей на реализацию? Не надо. Это хорошо, что кто-то хочет учиться в МГУ, а кто-то — в Сорбонне. Разве это плохо? Что за крепостничество!

О том, почему люди с деньгами любят виллы на Западе

Муратов: Бодрияр давным-давно написал про психологию вопиющего потребления — это болезнь. Поэтому, когда наши богачи меряются членами своих яхт, это вызывает приступ сарказма, злости и хейта во всем мире. Кажется, Мельниченко — человек, на чьих шахтах происходят катастрофы с человеческими гибелями — пришвартовал свою яхту на Темзе к легендарному крейсеру Второй мировой войны. И эта яхта чуть ли не длиннее реликвии. Что про него подумал мир? А теперь стоит стон, когда все это закончилось.

О причинах фашизациии в России

Тиронс: Перед общением я перечитал книгу Михаила Гефтера, который размышлял о фашизации России. В частности сказал, что одна из причин фашизации общества — стремление обогатиться на уровне Запада и неимение времени на то, чтобы это происходило органично.

Муратов: Когда Михаил Гефтер говорит про фашизацию, я это не очень понимаю. Я лучше понимаю, когда вы меня спрашиваете, почему все-таки достаточное количество россиян поддержало войну? Вот это намного более серьезный вопрос, чем игра в термины про фашизм.

Тут есть две вещи. Во-первых, у нас большинство — бюджетники, они относятся к президенту, как к работодателю. Этот феномен пора осмыслить.

Во-вторых, у моей страны есть гигантская травма 20-го века — она потеряла около 100 млн человек. Первая мировая, вторая мировая, голодоморы, Сталин, ужасная медицина. Таких потерь никто не нес.