Сбежавший арестант судим за кражи; эксперт допускает халатность полиции

Сбежавшего из полицейской машины арестанта Мартиньша Цесманиса нельзя назвать особо опасным преступником — до сих пор он был судим за имущественные преступления. На это в интервью TV3 указал представитель Госполиции Денис Юдаев. В свою очередь преподаватель Юридического факультета Рижского университета Страдыня и бывший начальник Госполиции Алдис Лиелюксис заявил LETA, что сбежать арестанту позволила халатность полицейских.

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Лилелюксис допустил, что арестованный за кражу Цесманис смог сбежать из-за непрофессионализма сотрудников полиции, однако вместе с тем признал, что об обстоятельствах побега пока слишком мало известно.

"Неизвестно, был ли конкретный полицейский автомобиль обычным легковым или спецтранспортом для конвоя. Также не исключена ситуация, что задержанный просто остался без присмотра в машине. Все это будет выяснено служебным расследованием, и уже в результате служебной проверки кто-то будет наказан за халатность. [...] В любом случае, то, что произошло, нельзя оценить как плюс в работе полиции", — указал Лиелюксис.

Эксперт добавил, что после этого случая полиция должна принять превентивные меры, а именно — уделить дополнительное внимание своей работе, в том числе применению спецтехники.

Тем временем Денис Юдаев указал, что сбежавший арестант ранее предстал перед судом за имущественные преступления – кражи, грабежи, а также незаконный оборот наркотиков.

"Я бы не сказал, что он очень опасен", — заявил Юдаев, вместе с тем призвав жителей не пытаться задержать беглеца самостоятельно.

Представитель Госполиции сообщил, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего начата служебная проверка.

Как сообщалось ранее, 27 июля Цесманис сбежал из транспортного средства Госполиции в Саркандаугаве, в районе проспекта Межа 90.

В момент побега мужчина был босым, а его руки были в наручниках. В течение вечера он уже обзавелся кедами, и Юдаев допустил, что к настоящему времени он уже, возможно, избавился от наручников.

В четверг вечером Цесманиса видели в центре Риги, на плечах у него была темная куртка, на ногах — темная обувь с белой подошвой, а на голове — темно-синяя кепка.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что к мужчине в рамках уголовного процесса в связи с ограблением была применена мера пресечения — заключение под стражу.

Для поимки Цесманиса Госполиция объявила план "Перехват" — вечером в четверг в Риге были блокировано движение на нескольких мостах, обыскивались автомобили, следующие из центра. Из-за этих мер возникли существенные заторы. Многие пользователи позже выразили негодование по поводу мер, предпринятых для поимки вора, посчитав их несоразмерными.