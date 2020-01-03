Сбор подписей для проведения референдума о сроке работы самоуправлений обойдется в 915 тысяч евро

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) просит Министерство финансов и Кабинет министров в срочном порядке выделить 915 000 евро на сбор подписей о проведении референдума, сообщает LETA. Ранее президент Латвии Эгилс Левитс остановил продвижение законопроектов, устанавливающих новые сроки работы самоуправлений в случае внеочередных выборов.

Большая часть финансирования предназначена на зарплаты сотрудникам избирательных комиссий и людям, собирающим подписи. Это 779 тысяч евро. Ещё 131 600 евро нужны на оплату товаров и услуг - транспорта, канцелярских принадлежностей, плакатов и многого другого.

Как уже сообщалось, президент Эгилс Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов, сообщили в канцелярии президента.

Решение принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма. Согласно Конституции, президент может приостановить публикацию закона на два месяца.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.