Сброс неочищенных сточных вод в море возле Лиепаи остановлен

Утечка неочищенных сточных вод в море у Лиепаи остановлена, сообщила в интервью программе TV3 "900 секунд" руководитель управления Курземского региона Государственной службы окружающей среды Эвита Шестакова.
Она рассказала, что вчера вечером служба получила сообщение от Liepājas ūdens о том, что начата перекачка сточных вод на очистные сооружения.
На вопрос, как долго может оставаться в силе запрет на купание в море на побережье у Лиепаи, Шестакова ответила, что анализ проб воды еще продолжается и установленные ранее ограничения остаются в силе до тех пор, пока не будет обнародована другая информация.
По предварительным оценкам, более чем за сутки в море могло вытечь около 12 тысяч кубометров неочищенных сточных вод, однако эти данные еще будут уточняться.
На просьбу прокомментировать серьезность экологической аварии Шестакова ответила, что количество попавших в море неочищенных сточных вод нельзя назвать ни малым, ни большим, но привела пример для сравнения: в Риге во время сильных дождей за один раз в Даугаву попадает от 50 000 до 80 000 кубометров неочищенных сточных вод, что намного больше, чем во время аварии в Лиепае.
При этом она подчеркнула, что сейчас очень важно разобраться, каковы были причины обрушения конструкции очистных сооружений, чтобы не допустить повторения подобной аварии в будущем.
Как сообщалось, в воскресенье вечером в Лиепае, Шкеде, обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть неочищенных сточных вод попала в море.
Госслужба среды подсчитает ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварии на Лиепайской станции очистки, и оценит ответственность должностных лиц.