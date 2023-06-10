Счет за аренду земли — задним числом и без договора: рижанин озадачен "письмом счастья" от РД

Не всегда земля, на которой находится квартира, принадлежит собственнику квартиры. Если территория не приватизирована, помимо земельного налога жильцам также придется платить за нее арендную плату. В такой ситуации оказался рижанин Валдис, который задним числом получил от Рижского самоуправления счет за аренду земли, сообщает программа Латвийского радио "4. studija".
По словам Валдиса, еще в 2020 году он получил предложение выкупить участок земли под домом, чтобы не платить арендную плату. Однако лишних две-три тысячи евро у него не нашлось. Спустя три года Валдис получил счет — ему предписывалось оплатить аренду земли за 2021 год. При этом договор об аренде, по словам рижанина, между ним и владельцем земли заключен не был.
"Получается, вы платите и [земельный] налог, и арендную плату за эту землю", — недоумевает Валдис.
Тем временем пресс-секретарь Рижской думы Солвита Бренце-Каусте пояснила, что такая практика абсолютно нормальна, поскольку у любой земли есть собственник. В конкретном случае это Рижская дума.
"В феврале 2021 года ему было отправлено предложение выкупить землю, а также проект договора об аренде земли по заявленному адресу проживания. На этот запрос ответа получено не было, поэтому комиссия по приватизации жилых домов подготовила счет за использование земли", — пояснила Бренце-Каусте.
Она добавила, что размер арендной платы определяется исходя из кадастровой стоимости участка. Годовая арендная плата в конкретном случае составляет чуть больше 30 евро в год. Бренце-Каусте заверила, что договор об аренде Валдису был отправлен ранее.
В РД также пояснили, почему счет за 2021 год жилец получил только в 2023 году — такая задержка связана с тем, что жильцы дома "не проявляли инициативу" и не отозвались на предложение выкупить землю сами, поэтому самоуправление выслало им счета в порядке очереди.
Опрошенные радиостанцией юристы также признали законность требований собственника земли об уплате годовой аренды.