Счета рижан за отопление за январь вырастут на 12%

Счета рижан за отопление в январе будут в среднем на 12% больше, чем в январе прошлого года, сообщила руководитель отдела общественных отношений предприятия Rīgas siltums Линда Ренце.

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По ее словам, из-за морозной погоды потребление теплоэнергии в Риге в январе выросло на 32%. Но поскольку тариф в этом январе был на 15% ниже, чем годом ранее, счета вырастут на 12%.

Как уже ранее сообщалось, в январе средняя температура воздуха в Латвии составила -2,4 градуса, а в январе 2020 года она была +3,7 градуса.