Счета за электричество уже выросли вдвое; уменьшилась господдержка

Для части жителей цены на коммунальные услуги сильно не изменились, но для тех, кто выбрал не фиксированный ежемесячный платеж, а оплату за электроэнергию по биржевым ценам, счета даже увеличились вдвое, сообщает со ссылкой на Латвийское радио портал Lsm.lv.

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Кроме того, как и ожидалось, после изменения механизма значительно сократился объем государственной поддержки для части многодетных семей.

Рижанин Марис Осис, отец троих детей рассказал журналистам, что раньше его счет за электроэнергию составлял 65-70 евро, а теперь сумма выросла до 115 евро. По его словам, потребление электричества не изменилось, но затраты значительно выросли даже с учетом финансовой поддержки.

Если раньше государственная поддержка в оплате счетов за электроэнергию составляла около 30 евро в месяц, то теперь она составляет всего 10 евро. Для тех, кто пользуется переменным тарифом, цены резко выросли, и Осис недоумевает, почему поддержка сократилась сейчас, когда цены на электроэнергию достигают новых рекордов. Кроме того, во время пандемии, когда и дети, и родители с большей вероятностью будут работать, учиться и готовить дома, потребление электроэнергии также увеличилось.

Похожую картину описывает многодетный отец Каспарс Бекерис из Озолниеки и напоминает, что в Латвии есть немало семей, для которых сумма в более чем 10 евро играет важную роль в семейном бюджете.

"Если до сих пор я оплачивал счет со всей поддержкой в ​​пределах 40-55 евро, то теперь я получил счет на 94 евро. Ладно, я все еще в достаточно хорошем положении, мне неудобно, я стисну зубы, но я смогу себе это позволить — я заплачу за это и все. А есть семьи, где детей воспитывает одна мать. Ну там будет, как будет…", — подчеркнул он.

Как пишет Lsm.lv, одновременно с высылкой счетов за электроэнергию, правительство утвердило поддержку в размере 20 евро в месяц для вакцинированных пожилых людей. Директор по маркетингу и работе с клиентами Latvenergo Солвита Линде призналась, что эта поддержка вызывает большой интерес.

По ее словам, привитые пенсионеры чаще связываются с Latvenergo, чтобы выяснить, как получить эту поддержку. Линде указала, что эта помощь будет оказана автоматически.

Торговцы электроэнергией в Латвии признают, что потребители недовольны ростом цен, однако в целом о повышении цен было довольно много информации в публичном пространстве. Однако не вся эта информация дошла до клиентов, добавила Линде.

По ее словам, достаточно много русскоязычных клиентов обращается в службу поддержки Latvenergo — они не всегда понимают информацию, которая предоставляется на госязыке.

Опрошенные многодетные семьи уверены, что скоро их ждут сюрпризы и в счетах за отопление. Некоторые семьи это уже ощущают, как показывает пример Мариса Осиса. В его доме газовое отопление, и сбалансированная оплата уже увеличена с 20 до 40 евро в месяц, но ожидается, что она скоро вырастет.

Бекерис, работающий в секторе теплоснабжения, также подчеркнул, что домохозяйства будут ждать гораздо более болезненные сюрпризы, когда они получат счета за отопление, которые будут отражать рост цен на газ.

Рижская дума также подсчитала, что самые большие расходы в этом сезоне ожидаются на отопление — тариф может даже увеличиться вдвое. И очень вероятно, что число семей, которые будут нуждаться в поддержке, увеличится, заявил председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Счета за отопление станут тяжелым бременем не только для многодетных семей, но и для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями — они составляют 90% от общего числа малообеспеченных в столице.

В Рижской думе отметили, что жители, которые уже имеют право на получение жилищного пособия, не почувствуют этого повышения цен, так как самоуправление будет оказывать поддержку в оплате счетов.

В этом году в рижском бюджете предусмотрено 440 000 евро на увеличение жилищного пособия, а в следующем году эта сумма может составить до полутора миллионов евро. Половина из 7000 получателей жилищного пособия — одинокие пенсионеры и инвалиды. Между тем 2300 получателей жилищного пособия — это семьи с детьми.