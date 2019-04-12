Сдачу квартир туристам возьмут под контроль

Все больше иностранцев отдает предпочтение краткосрочной аренде квартир, а не пребыванию в гостиничном номере — по данным Ассоциации гостиниц и ресторанов, таких туристов насчитывается уже 10-20%. О том, что бизнес на сдаче жилья посуточно плохо регулируется, говорилось еще несколько лет назад. С будущего года всё может измениться, сообщает LTV.

Владельцы квартир успешно составляют конкуренцию отелям — на сайтах AirBnb и Booking есть 980 квартир для постуочной аренды в одной только Риге. Их доступность зависит от времени года, но общее число понемногу увеличивается.

До сих пор ситуация в этой нише бизнеса была пущена на самотек. Нет ни правил, оговаривающих права и обязанности владельцев, ни ясности, платят ли они налоги. Поэтому правительство продвигает поправки к закону о туризме. В них будет указано, что местами ночлега туристов являются не только гостиницы - к таким местам есть определённые требования. То есть, квартира может быть признана туристическим местом ночлега, говорит представитель Минэкономики Гатис Силов.

В Ассоциации гостиниц и ресторанов законопроект одобрили - так конкурентов выведут «на свет», сказав: да, есть такой продукт, такая услуга, поясняет президент ассоциации Янис Пиннис. В зависимости от сезона, 10-20% туристов остаются в квартирах — так что частных квартировладельцев можно считать заметными участниками рынка. Закон заставит их появиться в официальной статистике, и будет понятно, какой объем денег вращается в этом бизнесе, пояснил Пиннис.

Новые нормы могут вступить в силу в будущем году.