В Риге 31 марта сдан в эксплуатацию Саркандаугавский путепровод над железнодорожной веткой Рига-Скулте, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис в твиттере.

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Кирсис добавил, что путепровод планируется открыть для движения еще до Пасхи.

✅Viens no pēdējos gados lielākajiem satiksmes infrastruktūras objektiem Rīgā – Sarkandaugavas pārvads – ir nodots ekspluatācijā. Pirms Lieldienām tiltu atvērs satiksmei. pic.twitter.com/uCSEffY3jl — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) April 3, 2023

Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, а завершено 15 декабря прошлого года. Ранее его планировалось открыть для движения в ноябре 2022 года, затем в конце 2022 года, но затем открытие было перенесено на март этого года.

Новый путепровод вместе с Восточной магистралью является важным элементом регулирования транспортных потоков в столице.

Длина нового путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных конструкций в обоих направлениях и двух соединений — с проспектом Виестура и улицей Твайка. Во время теста на нагрузку специалисты замерили прогибы путепровода и сравнили их с теоретическим расчетом. Также был проведен общий осмотр конструкций пролетов.

Общая стоимость строительства составила почти 42 млн евро. Строительные работы выполнило объединение Personu apvienība OTC.