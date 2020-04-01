На этой неделе в Резекне, Дубулти, Елгаве и Алуксне начали работу мобильные пункты приема анализов на Covid-19. Анализы можно сдать в определенное время, заранее зарегистрировав свой визит. В пункт сдачи анализов можно приезжать только на собственном автомобиле. Найти интересующий пункт можно на интерактивной карте.

Людям с симптомами Covid-19 необходимо звонить по специальному телефону Службы неотложной медицинской помощи 8303. Специалист во время разговора оценит их состояние и, если необходимо, зарегистрирует для сдачи оплаченного государством анализа. Другую информацию о Covid-19 можно получить по круглосуточному информационному телефону 8345.

Второй вариант получить право на оплачиваемый государством анализ — звонить в E.Gulbja laboratorija по тел. 67801112 (с 8:00 до 22:00). В этом случае анализы можно сдать в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе или Кулдиге.

Для сдачи анализа необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ. Также необходимо помнить, что на сдачу анализа можно приезжать только на личном авто. Время работы пункта приема анализов — с 10 до 16 часов.