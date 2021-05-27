Сдавать вступительные экзамены в 7-й и 10-й классы смогут не более десяти человек в одном помещении
Foto: DELFI

Сдавать вступительные экзамены в 7-й и 10-й классы смогут не более десяти человек в одном помещении, такое решение сегодня приняло правительство.

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Поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают очное проведение вступительных экзаменов при приеме в 7-10 классы не более чем для десяти человек в одной группе.

Те, кто находится в помещении, где проходит экзамен, а также вне его, должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию в два метра.

Организатор вступительного экзамена должен обеспечить возможность сдать вступительный экзамен в течение дополнительного срока для лиц, которые из-за Covid-19 не могут принять участие во вступительном экзамене - находятся на карантине или на самоизоляции и могут документально это доказать.

Чтобы принять участие во вступительном экзамене на месте, лица в течение последних 72 часов до вступительного экзамена должны пройти тест на Covid-19, который должен быть отрицательным. Тест на Covid-19 могут не делать те, кто может документально подтвердить, что был инфицирован Covid-19 в течение последних трех месяцев и больше не представляет риска заражения для других. Тест на Covid-19 не надо делать также тем, кто может документально подтвердить, что полностью вакцинирован от Covid-19.

Тест на Covid-19 для претендентов на поступление бесплатный.

Как сообщалось ранее, была достигнута договоренность о дополнительных датах экзаменов для учащихся, которые из-за "Covid-19" не могут сдавать вступительный экзамен в установленный школами срок.

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LETA

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LETA
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