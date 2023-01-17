"Сделаем все, чтобы дома не превратились в катки": всем жителям Екабпилса разрешили вернуться домой

Жители левого берега в Екабпилсе во вторник вечером могут вернуться домой: риск наводнения в городе стал достаточно низким, сообщает местное самоуправление. Кроме того, в четверг, 19 января, все школы Екабпилса возобновляют работу.

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По словам исполнительного директора города Улдиса Скреиверса, до конца недели планируется откачать воду из всех жилых зданий в Екабпилсе. До сих пор в множество домов остаются затопленными — Скреиверс отметил, что придется выкачать несколько миллионов кубометров воды. Для этого из разных районов Латвии в город доставлены пожарные насосы. К концу недели ожидается мороз, и городские службы "сделают все, чтобы внутренние помещения не превратились в катки".

Работы продолжаются в "пожарном режиме", так как во многих домах вода до сих пор достигает окон, затоплены подвалы, сообщил исполнительный директор. Предприниматели из разных уголков Латвии привезли много разных насосов. В конце недели ожидаются заморозки, и муниципальные службы делают все возможное, чтобы внутренние помещения не превратились в катки. Еще не во все дома возобновлена подача электричества.

Продолжаются и работы по укреплению защитной дамбы города, ее осталось укрепить примерно на протяжении километра.

В четверг возобновят работу школы и детские сады, сняты ограничения движения, за исключением улицы Плявиню, где продолжаются работы по укреплению дамбы.

Уровень воды также упал на острове Сакас, но некоторые дороги там мокрые и поэтому непроезжаемы, сказал Скрейверс.

Уровень воды в Екабпилсе продолжает падать, сегодня во второй половине дня он был зафиксирован на высоте 7,4 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции. Самый высокий уровень воды был зафиксирован в субботу утром, когда он достиг отметки 8,92 метра над нулевой отметкой.