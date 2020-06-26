Сделать тест на Covid-19 за госсчет все желающие смогут и впредь

Чтобы расширить возможности выявления вспышек Covid-19, государство и в дальнейшем обеспечит возможность всем желающим сделать бесплатный тест на Covid-19, сообщила специалист по связям Министерства здравоохранения Анна Страпцане.
Чтобы сделать тест, необходимо предварительно записаться по телефону 8303. Ранее такой порядок был установлен до конца июня, а теперь продлен.
Такое решение принято, так как люди стали больше посещать массовые мероприятия и ездить за границу, а в других странах заболеваемость Covid-19 выше.
"Крайне важно выявить заболевание своевременно, чтобы инфекция не распространялась", — заявили в Минздраве.
Тест можно сдать и без симптомов заболевания, но особо рекомендуется его сдавать после поездок за границу и массовых мероприятий, а также в случаях, когда имеются симптомы.
На анализы могут направить также семейный врач или работодатель в определенных отраслях.