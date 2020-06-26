Сделать тест на Covid-19 за госсчет все желающие смогут и впредь
Foto: Shutterstock

Чтобы расширить возможности выявления вспышек Covid-19, государство и в дальнейшем обеспечит возможность всем желающим сделать бесплатный тест на Covid-19, сообщила специалист по связям Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чтобы сделать тест, необходимо предварительно записаться по телефону 8303. Ранее такой порядок был установлен до конца июня, а теперь продлен.

Такое решение принято, так как люди стали больше посещать массовые мероприятия и ездить за границу, а в других странах заболеваемость Covid-19 выше.

"Крайне важно выявить заболевание своевременно, чтобы инфекция не распространялась", — заявили в Минздраве.

Тест можно сдать и без симптомов заболевания, но особо рекомендуется его сдавать после поездок за границу и массовых мероприятий, а также в случаях, когда имеются симптомы.

На анализы могут направить также семейный врач или работодатель в определенных отраслях.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form