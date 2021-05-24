Сегодня 12-классники сдают централизованный экзамен по истории

Сегодня продолжаются экзамены у учащихся средних школ, 12-классники сдают централизованный экзамен по латвийской и мировой истории, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном центре содержания образования.

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Всего на обязательные экзамены и экзамены по выбору было получено 57 040 заявок, а 1496 школьников выбрали сдавать экзамен по латвийской и мировой истории. Наибольшее количество сдающих экзамен по истории - 961 ученик - в настоящее время обучаются в профессиональных учебных заведениях, остальные - ученики средних школ.

В день экзамена помещение, где будет проводиться экзамен, проветривается, проверяются возможности воспроизведения аудиозаписей, проверяют и наличие отрицательных тестов на Covid-19 у школьников.

Сдающие экзамен во время экзамена могут иметь при себе бутылку воды, дезинфицирующее средство, а также плитку шоколада или энергетический батончик. Планшеты, ноутбуки, смартфоны, смарт-часы или любые другие средства связи брать с собой на экзамен нельзя.

Школьники и преподаватели сдавали тест на Covid-19 7, 8 и 9 мая - перед сдачей централизованных экзаменов. В то же время для экзаменов по выбору тест нужно было повторить на прошлой неделе. В июне тест также должны будут сдать школьники, которые пересдают экзамен или не смогли принять участие в сдаче экзаменов в предыдущие даты. Дополнительный срок сдачи централизованных экзаменов установлен с 14 июня по 4 июля.

Во время экзаменов все школьники должны соблюдать дистанцию в два метра как в помещении, так и на улице. Таким образом, столы в помещении для экзамена также должны быть размещены на расстоянии двух метров.

Время одного экзамена не может превышать трех часов.

Во всех образовательных учреждениях должны быть доступны средства дезинфекции для рук и четкая информация о гигиене, кроме того, необходимо обеспечить, чтобы сдающие экзамены и работники использовали только личные или одноразовые канцелярские принадлежности.

Во время экзаменов все люди в помещении должны быть в масках. Маска для лица должна полностью закрывать часть лица от носа до подбородка.