Сегодня будут недоступны портал Latvija.lv и электронные услуги
Foto: DELFI

Сегодня пользователям будут недоступны портал услуг государственного управления Latvija.lv и электронные услуги, сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM)

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Работа портала приостановлена в соответствии с планом Государственного агентства регионального развития – на портале проводятся технические работы. Жителей просят проявить понимание.

Работу портала планируется восстановить в понедельник.

Как сообщалось, в этом году наблюдались нарушения функций некоторых услуг на портале Latvija.lv.

Согласно информации, предоставленной агентством регионального развития, ведется "большая работа для того, чтобы сделать ряд разработанных улучшений доступными пользователям портала". Так, станет доступен новый дизайн главной страницы портала, информационных страниц и рабочего места пользователя.

Кроме того, ведутся работы по улучшению производительности веб-сервиса электронной переписки. Положительные нововведения обещаны и в мобильной версии портала.

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