Сегодня депутаты Рижской думы голосуют за нового мэра столицы Вилниса Кирсиса

В четверг, 17 августа, в 10.00 начнется заседание Рижской думы, на котором новая коалиция намерена избрать мэром города нынешнего вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство").

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В новую правящую коалицию Рижской думы войдут 33 депутата, представляющие "Новое Единство", общую фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов, "Код Риге" (бывшие "Консервативные"), Latvijas attīstībai, Par!, отколовшиеся от "Прогрессивных", и "Честь служить Риге". Также к коалиции присоединятся и независимые депутаты. "Прогрессивные", которые прежде входили в коалицию, остаются при таком раскладе в оппозиции — вместе с "Согласием" и Русским союзом Латвии.