Сегодня эвакуационным рейсом из Львова в Ригу прибудут более 30 человек
Foto: F64

Сегодня эвакуационным рейсом из Львова в Ригу, организованным Министерством иностранных дел (МИД), могут прибыть около 33 пассажиров, сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, отметив, что на данный момент в списке МИД значатся 62 жителя Латвии, включая сегодняшних пассажиров.

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Он добавил, что люди, решившие ехать в Латвию на собственном транспорте, часто останавливаются во Львове, где МИД предоставляет консульские услуги, чтобы отдохнуть и двинуться дальше. Поскольку у жителей Латвии есть возможность переночевать в хостеле "Sakura", люди пользуются этим.

Бекерис сказал, что первые два эвакуационных рейса успешно прибыли в Ригу в воскресенье.

Если какой-либо житель Латвии не сможет самостоятельно покинуть территорию Украины, МИД предлагает немедленно связаться с министерством по телефону 26337711 или выехать во Львов, где МИД оказывает консульскую помощь.

Как собщалось, за три дня в Латвию прибыли 263 гражданина Украины.

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