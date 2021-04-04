Сегодня и завтра закрыты центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme, изменен график рейсов
Foto: LETA

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme информирует, что 4 и 5 апреля все центры обслуживания клиентов будут закрыты. В свою очередь, 5 апреля изменен порядок использования месячных проездных билетов на рабочие дни.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Помимо этого, 4 и 5 апреля общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) будет курсировать по графику выходного дня.

Пассажиров, которые приобрели месячные проездные билеты на рабочие дни, просят принять к сведению, что в понедельник, 5 апреля, месячные проездные билеты на рабочие дни не будут действительны для проезда в общественном транспорте.

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 4 и 5 апреля можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кришьяня Валдемара 5a (у Дома Конгрессов), где и в праздничные дни необходимо будет платить в соответствии с действующими тарифами.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas satiksme
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур

Новые проекты

Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€