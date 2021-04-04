Сегодня и завтра закрыты центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme, изменен график рейсов

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme информирует, что 4 и 5 апреля все центры обслуживания клиентов будут закрыты. В свою очередь, 5 апреля изменен порядок использования месячных проездных билетов на рабочие дни.

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Помимо этого, 4 и 5 апреля общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус) будет курсировать по графику выходного дня.

Пассажиров, которые приобрели месячные проездные билеты на рабочие дни, просят принять к сведению, что в понедельник, 5 апреля, месячные проездные билеты на рабочие дни не будут действительны для проезда в общественном транспорте.

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 4 и 5 апреля можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кришьяня Валдемара 5a (у Дома Конгрессов), где и в праздничные дни необходимо будет платить в соответствии с действующими тарифами.