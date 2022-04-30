Сегодня латвийские байкеры открывают в Риге мотосезон "Маршем Мира"

30 апреля в Риге латвийские байкеры открывают свой ежегодный мотосезон. В этом году парад носит название "Марш мира 2022". Движение транспорта по маршруту движений байкеров будет временно закрыто.

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В связи с акцией поддержки мотопробега, в субботу, 30 апреля, в Риге с 13.00 до 14:30 будет перекрыто движение по маршруту парада и улицам, пересекающим маршрут. В этот раз мероприятие начнется в Кенгарагсе около ТЦ "Молс". Затем "Марш мира 2022" проедет по улице Краста и по Южному мосту переберется в Пардаугаву. Конечный пункт - аэродром Спилве в Ильгюциемсе.

Байкеры проедут строем по маршруту: торговый центр "Mols" (ул. Краста 46) - улица Краста - Южный мост - улица Зиепниеккална - улица Мукусалас - улица Кюгю - улица Триядибас - Ранькя дамбис - улица Даугавгривас - аэродром Спилве.

Общественный транспорт будет регулироваться или, при необходимости, закрываться на указанном маршруте.

Департаменту Рижской полиции Государственной полиции поручено регулировать движение на маршруте и улицах, пересекающих маршрут, а также обеспечивать сопровождение мотоциклетной колонны.

За проведение мероприятия отвечает ассоциация "Ассоциация мотоклубов Латвии".