Сегодня Латвия отмечает столетие созыва Конституционного собрания

Конституционное собрание было избрано 17-18 апреля 1920 года в ходе всеобщих выборов. В голосовании могли участвовать все граждане страны старше 21 года.

Первое заседание Конституционного собрания состоялось 1 мая 1920 года, и его председателем был избран Янис Чаксте, который позже стал президентом Латвии.

Одной из главных задач Конституционного собрания была разработка Конституции Латвии, работа над ней продолжалась почти два года — до 1922 года. В Конституционном собрании действовала 21 постоянная комиссия. Собрание провело 213 заседаний и приняло 205 законов.

Конституционное собрание завершило свою деятельность одновременно с созывом 1-го Сейма осенью 1922 года.

В честь столетия Конституционного собрания председатель Сейма Инара Мурниеце и члены президиума сегодня в 10.00 возложат цветы на могилу Чаксте на 2-м Лесном кладбище.