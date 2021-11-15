Сегодня Латвия выходит из режима локдауна. Что об этом нужно знать?

С 15 ноября, в Латвии отменяется действие режима локдауна, хотя до 11 января из-за высоких показателей заболеваемости Covid-19, в стране будет действовать чрезвычайная ситуация. И все же жить станет немного легче: сегодня можно не торопиться домой к 20.00 — комендантский час отменен. Привитые и переболевшие жители получат больше свобод, а невакцинированным придется довольствоваться скудным набором необходимых услуг.
Коротко о том, какие ограничения и кто должен соблюдать:
- Комендантский час отменен, но время работы ограничено правительством с 6.00 до 21.00.
- Школьники возвращаются к очной учебе. Однако в Риге — только ученики 1-6-х классов. 7-12-е классы в столице сядут за парты в самих школах только после праздников, 22 ноября.
- Привитым и переболевшим взрослым пассажирам-льготникам возвращают скидки на проезд в общественном транспорте. Невакцинированные льготники платят за проезд полную цену. Самоуправления вправе вернуть льготы школьникам вне зависимости от статуса вакцинации (в Риге — возвращены).
- В "красном режиме" — с доступом для всех жителей, включая непривитых — работают только продовольственные магазины, магазины гигиенических товаров, аптеки, АЗС, ветеринарные магазины, места торговли прессой площадью не более 1500 квадратных метров. Большие торговые центры доступны только по рабочим дням и только для привитых и переболевших.
- В "красном режиме" — в том числе, и невакцинированным жителям — оказываются только самые необходимые услуги, связанные с удовлетворением самых важных нужд и прав человека. Так, непривитый может получить услуги почты, услуги коммунальные службы, если произошла авария водопровода. Но услуги парикмахерских, маникюра, спортзалы доступны только обладателям сертификата Covid-19.
- Сегодня привитые и переболевшие уже могут поесть за столиком в кафе или ресторане. При условии, что за столиком — не более 4 человек. Невакцинированные жители могут только получить еду навынос.
- В помешении разрешено собираться компанией не более 10 человек, под открытым небом — не более 20 человек.
- Музеи, выставки и библиотеки открыты с 15 ноября для привитых и переболевших. Обладатели сертификата Covid-19 смогут, в масках и соблюдая дистанцию, посещать культурные мероприятия — концерты и спектакли (лимит участников — 500 человек).
- С 15 ноября работники общественного сектора — то есть, государственных и муниципальных учреждений и предприятий (включая учителей, медиков, соцработников, полицейских и так далее) — могут продолжать работать только, предъявив сертификат Covid-19. В частном секторе сделано послабление.
- Жители, которые до 15 ноября уже получили первую инъекцию вакцины от Covid-19, смогут, дожидаясь второго укола, работать, делая тесты на Covid-19. С 15 декабря сертификат Covid-19 станет обязательным. С 15 ноября сотрудники, признанные контактными лицами, могут не соблюдать карантин и работать, если в ходе, организованного работодателем перед началом рабочего дня или смены тестирования, такой сотрудник получил негативный результат на Covid-19.