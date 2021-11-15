Сегодня Латвия выходит из режима локдауна. Что об этом нужно знать?

С 15 ноября, в Латвии отменяется действие режима локдауна, хотя до 11 января из-за высоких показателей заболеваемости Covid-19, в стране будет действовать чрезвычайная ситуация. И все же жить станет немного легче: сегодня можно не торопиться домой к 20.00 — комендантский час отменен. Привитые и переболевшие жители получат больше свобод, а невакцинированным придется довольствоваться скудным набором необходимых услуг.

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Коротко о том, какие ограничения и кто должен соблюдать: