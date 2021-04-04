Сегодня мир празднует католическую Пасху: какие ограничения следует соблюдать латвийцам

Сегодня католики и лютеране отмечают древний христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха традиционно отмечается католической церковью по григорианскому календарю в первое полнолунное воскресение после весеннего равноденствия между 22 марта и 25 апреля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году Пасха у западных христиан выпала на 4 апреля, у православных Пасха будет 2 мая. В некоторые годы эти даты совпадают. Так, в 2014 году православная и католическая Пасхи выпадали на 20 апреля.

В этом году на Пасху людям разрешено находиться в церквях в масках, но священнослужители не должны специально приглашать прихожан на службы, сообщили в Латвийской римско-католической церкви.

Сегодня церкви будут открыты с 6.00 до 1.00. В церквях и помещениях, где совершается богослужение, количество людей не должно превышать 20% общего предусмотренного количества, а на одного посетителя должно приходиться не менее 10 кв. м.

Напоминаем, что Государственная полиция в пасхальные выходные будет усиленно следить за безопасностью дорожного движения и соблюдением антиковидных ограничений.

Полиция мобилизовала больше сил для эффективного контроля за соблюдением установленных требований.

Следует помнить, что в настоящее время запрещены любые частные или публичные мероприятия, за исключением мероприятий в рамках одного домашнего хозяйства. Это значит, что и в этом году, несмотря на желание провести праздники с родными и близкими, многолюдных празднований не будет.

Не должны проводиться традиционные публичные пасхальные мероприятия, например, катание яиц и яичные бои.

Полиция усилила контроль за местами, где могут собираться люди — парками, природными тропами, гостевыми домами и другими зонами отдыха, религиозными объектами.