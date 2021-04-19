Сегодня начинает работу единая сеть вакцинации “ViVat”, записаться на прививку можно электронно

19 апреля Министерство здравоохранения запустило единую сеть вакцинации “ViVat”, которая призвана сделать запись на вакцинацию более удобной, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!), передает LETA.

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Новая система объединит все учреждения вакцинации в единую сеть. Медучреждениям не надо будет менять используемую систему, так как “ViVat” совместим с уже существующими технологиями.

Новая платформа объеденит существующие календари вакцинации в системах "SmartMedical", "Ārsta Birojs", "Medius" и “ProfDoc”. Кроме того, она упростит заказ вакцин от Covid-19 и сделает легко просматриваемой принадлежность пациента к приоритетным группам, сообщил Павлютс. “ViVat” планируют совместить с системой э-здоровья, чтобы регистрировать в ней факт вакцинации.

Для жителей “ViVat” будет улучшенной версией портала manavakcina.lv. Теперь это будет не только система ранней подачи заявок - через неё можно будет выбрать место получения прививки, увидеть свою приоритетную группу, открыта ли она для получения прививки и факт вакцинации.

С сегодняшнего дня медучреждения будут предлагать запись на вакцинацию через систему “ViVat”. В понедельник там были доступны более 2600 свободных мест для записи на вакцинацию, сообщил координатор информационных технологий Бюро вакцинации Марис Дрейманис. По его словам, число доступных записей зависит от объема доступных вакцин - чем больше вакцин, тем больше возможностей для записи.

В ближайшие две недели система будет работать в переходном режиме под усиленным надзором, чтобы оперативно вводить дополнения, если они будут необходимы. До сих пор обработка заявок, рассылка приглашений и запись на вакцинацию проводилась мануально.

Общие запланированные затраты на разработку и содержание новой системы составляют 1,45 млн евро, указал Дрейманис. “Если мы рассчитывает на 1,2 млн жителей как минимальную цель вакцинации, то мы видим, что общие затраты на проект составляют 72 центра на одного жителя”, - указал Дрейманис добавив, что это дешевле, чем более серьёзные и крупные решения в других странах.