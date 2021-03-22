Сегодня начинается вакцинация людей с хроническими заболеваниями
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С 22 марта люди с хроническими заболеваниями могут получить прививку от Covid-19, во время пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!), передает LETA.

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Решение принято с целью увеличить темп вакцинации, сказал министр.

На данный момент заявку подали 23 000 хронических больных. Всего в Латвии проживает 166 000 лиц с хроническими заболеваниями.

Люди с хроническими заболеваниями, которые не могут сами прийти в лечебное учреждение для вакцинации, будут привиты на дому.

Некоторым пациентам потребуется направление от семейного врача

Представитель Министерства здравоохранения Яна Фелдмане указала, что главной индикацией для получения вакцины будет риск для здоровья. “Его должен оценить врач”, - отметила специалист. Министерство здравоохранения подготовило список диагнозов, при которых человек может претендовать на приоритетную вакцинацию от Covid-19, но “окончательное решение принимает врач”, отметила Фелдмане.

Список групп диагнозов, при которых рекомендуется привиться от Covid-19:

  • злокачественные опухоли,
  • хронические заболевания дыхательных путей,
  • хронические сердечно-сосудистые заболевания,
  • хронические заболевания почек,
  • хронические заболевания печени,
  • хронические заболевания нервной системы,
  • сахарный диабет,
  • подавленный иммунитет,
  • ожирение,
  • тяжелые психические заболевания.

Эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала сообщила, что если семейный врач самостоятельно делает прививки, то договариваться о вакцинации надо напрямую с ним. Остальные пациенты должны быть перенаправлены в медучреждения, обеспечивающие вакцинацию.

Приглашение на вакцинацию без направления врача получат лица, находящиеся в регистрах онкологических пациентов, пациентов рассеянного склероза, диабета, ВИЧ или гепатита Ц, а также лица, которым в течение последнего года был выписан рецепт на соответствующие диагнозу компенсируемые государством медикаменты.

Направление на вакцинацию нужно лицам, которые не находятся в вышеперечисленных регистрах и в последний год не получали рецепт на компенсируемые государством медикаменты.

Гайгале отметила, что прежде чем человек, зарегистрировавшийся через manavakcina.lv или по телефону 8989, получит приглашение на вакцинацию, может пройти какое-то время. Представитель бюро Вакцинации Агнесе Стразда сообщила, что первые смс с приглашениями будут отправлены уже в этот вторник.

Семейный врач Айнис Дзалбс призвал пациентов подавать заявку на вакцинацию, отметив, что все остальные меры профилактики Covid-19 “слишком радикальные, неудобные и порой недостаточно эффективны”.

Павлютс сообщил, что на этой неделе планируется прививать от 2500 до 3000 человек в день. До сих пор вакцину от Covid-19 получили 50 900 медиков, 9 000 клиентов и работников центров социального ухода, а также 39 000 пожилых людей старше 70 лет.

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