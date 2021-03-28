Сегодня ночью Латвия перешла на летнее время

Стрелки часов переведены на час вперед. Летнее время продлится до 31 октября, когда стрелки часов в 4.00 нужно будет перевести на час назад.

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Летнее время в Латвии было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время длится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе был поднят вопрос о необходимости пересмотра действующего режима перевода часов. Европейская комиссия провела опрос граждан государств Европейского союза (ЕС), в ходе которого большинство выразило мнение, что существующий порядок следует отменить. 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила государствам ЕС проект директивы, предусматривающий прекращение сезонного перевода часов во всем ЕС. Дискуссии по этому предложению еще продолжаются, окончательное решение пока не принято.

Правительство Латвии ранее заявило, что государство в целом поддерживает отказ от сезонного перевода часов, готово после принятия новой директивы перейти на летнее время (GMT+3) и сделать его основным.

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября — на час назад. Но отдельные европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше, чем ЕС в целом. Так в ФРГ с целью экономии электроэнергии стали переводить стрелки часов в 1980 году.