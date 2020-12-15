Сегодня правительство рассмотрит новые предложения по ограничению коронавируса
Foto: Valsts kanceleja

Во вторник, 15 декабря, правительство совместно с советом по кризисному управлению заслушает сообщения экспертов и решит, нужно ли менять действующие меры по ограничению распространения Covid-19, заявил в понедельник после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он сообщил, что к заседанию готовятся предложения по дополнительным ограничениям.

Хотя рост заболеваемости, возможно, замедляется, этого недостаточно, чтобы разгрузить систему больниц и медицинское обслуживание могли получить все, кто в нем нуждается, сказал премьер.

Кариньш признал, что в европейских странах и Северной Америке меры, помогающие преодолеть кризис, нацелены на быстрое ограничение повседневной деятельности. "Фактически, так мы сейчас живем в Латвии", - добавил он.

"Что нам следует изменить, мы решим завтра, выслушав анализ того, как обстоят дела в стране в различных сферах и рассмотрев предложения. Обсуждение, как всегда, будет коллегиальным", - сказал глава правительства. Просьба руководства Рижской думы ограничить организацию пикетов во время Covid-19 также будет обсуждаться.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Правительство Латвии Кришьянис Кариньш
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