Сегодня продолжится выездная вакцинация против Covid-19 в нескольких микрорайонах Риги

В четверг, 4 ноября, в Риге в нескольких микрорайонах можно будет сделать прививку от Covid-19 в автобусах выездной вакцинации, сообщили в Рижской думе.

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С 7 до 10 часов можно получить вакцину в Пурвциемсе возле торгового центра Minska и в Иманте возле 69-го почтового отделения.

С 11:00 до 15:00 автобус для вакцинации будет находиться в Дарзциемсе, на улице Дарзциема, 39 возле торгового центра Larus, в Ильюциемсе возле парка Nordeķu и в Зиепниеккалнсе, на ул. Виенибас гатве, 113, возле магазина Maxima.

С 16:00 до 20:00 можно сделать прививку на Саркандаугаве - на стоянке возле музея "Даудери" и на ул. Тилта, 11, а также у магазина Depo на улице Краста, 36.

Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, то есть без предварительной записи. С собой необходимо иметь действующий удостоверяющий личность документ. Будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Пропускная способность каждого пункта выездной вакцинации - от 75 до 100 прививок - была рассчитана с учетом того, что каждому человеку приходится проводить не менее 15 минут после вакцинации в помещении, поскольку ведется наблюдение за реакцией на вакцину. Пожилые люди обслуживаются первыми.