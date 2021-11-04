Сегодня продолжится выездная вакцинация против Covid-19 в нескольких микрорайонах Риги
Foto: NVD

В четверг, 4 ноября, в Риге в нескольких микрорайонах можно будет сделать прививку от Covid-19 в автобусах выездной вакцинации, сообщили в Рижской думе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 7 до 10 часов можно получить вакцину в Пурвциемсе возле торгового центра Minska и в Иманте возле 69-го почтового отделения.

С 11:00 до 15:00 автобус для вакцинации будет находиться в Дарзциемсе, на улице Дарзциема, 39 возле торгового центра Larus, в Ильюциемсе возле парка Nordeķu и в Зиепниеккалнсе, на ул. Виенибас гатве, 113, возле магазина Maxima.

С 16:00 до 20:00 можно сделать прививку на Саркандаугаве - на стоянке возле музея "Даудери" и на ул. Тилта, 11, а также у магазина Depo на улице Краста, 36.

Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, то есть без предварительной записи. С собой необходимо иметь действующий удостоверяющий личность документ. Будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Пропускная способность каждого пункта выездной вакцинации - от 75 до 100 прививок - была рассчитана с учетом того, что каждому человеку приходится проводить не менее 15 минут после вакцинации в помещении, поскольку ведется наблюдение за реакцией на вакцину. Пожилые люди обслуживаются первыми.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи