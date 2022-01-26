Сегодня с 19.00 до 20.00 не будет доступен сайт covid19sertifikats.lv

По техническим причинам в среду, 26 января не будет доступен сайт covid19sertifikats.lv. Об этом Национальная служба здоровья сообщила в Twitter.

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Служба призывает использовать сайт до или после указанного времени.

На работу ковид-сертификатов приостановка сайта не повлияет.