Сегодня с 19.00 до 20.00 не будет доступен сайт covid19sertifikats.lv
Foto: LETA

По техническим причинам в среду, 26 января не будет доступен сайт covid19sertifikats.lv. Об этом Национальная служба здоровья сообщила в Twitter.

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Служба призывает использовать сайт до или после указанного времени.

На работу ковид-сертификатов приостановка сайта не повлияет.

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