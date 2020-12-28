Сегодня состоится репатриационный рейс из Великобритании для граждан стран Балтии
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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сегодня совершит совместный репатриационный рейс из Латвии в Великобританию и обратно для граждан стран Балтии, сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

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Он сказал, что рейс из международного аэропорта "Рига" в лондонский аэропорт Гатвик вылетит в 15.30 по латвийскому времени, а рейс из аэропорта Гатвик вылетит в 19.30 по латвийскому времени и прибудет в Ригу 22:15 по латвийскому времени.

Для граждан каждой из стран Балтии предусмотрено примерно по 50 мест.

Министерство иностранных дел ранее заявляло, что рейс предназначен только для тех граждан стран Балтии, которые нуждаются в немедленном возвращении в Латвию по социальным, гуманитарным или юридическим причинам. Стоимость авиабилетов — 220 евро, и их оплатят сами репатрианты.

Рейсом Рига- Лондон могут воспользоваться только британские граждане и лица с постоянным местом жительства в Соединенном Королевстве.

20 декабря Кабинет министров принял решение временно запретить международные пассажирские перевозки в Великобританию и из Великобритании, тем самым пытаясь защитить население от распространения нового вида коронавируса.

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LETA

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LETA

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МИД airBaltic Аэропорт "Рига" Кабинет министров Лондон Рига
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