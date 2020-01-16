Сегодня стартует сбор подписей за референдум о новых сроках работы самоуправлений

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) информирует, что с четверга, 16 января, стартует сбор подписей о проведении референдума, который определит дальнейшую судьбу приостановленных президентом Эгилсом Левитсом законопроектов, устанавливающих новые сроки работы самоуправлений в случае внеочередных выборов.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы. Авторы законопроекта мотивируют свои предложения "более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов". Однако после того, как треть депутатов Сейма подписались под просьбой Левитсу не провозглашать эту норму, президент воспользовался своим законным правом и временно "заморозил" дальнейший ход поправок.

Сбор подписей организует Центральная избирательная комиссия, которая таким образом должна выяснить, хотят ли граждане Латвии провести референдум по данному вопросу. Сбор подписей будет проходить с 16 января по 14 февраля. Подписаться против скандальных поправок могут только граждане Латвии старше 18 лет.

Важный нюанс: свою подпись можно будет оставить только лично в специальных пунктах сбора подписей в самоуправлениях Латвии и за рубежом. Подписаться через интернет будет нельзя! Результаты сбора подписей обобщат к 21 февраля. Чтобы закон был передан на референдум, за это должны подписаться не менее одной десятой всех избирателей страны, то есть 154 868 человек. Расходы на проведение сбора подписей составят чуть меньше миллиона евро.

Если необходимые 155 тысяч подписей за месяц будут собраны, то в Латвии пройдет референдум, где граждане большинством голосов смогут отменить принятый парламентом закон. Референдум можно предотвратить, если Сейм самостоятельно отзовет скандальные поправки голосами хотя бы трех четвертей депутатов. Впрочем, в парламентских кулуарах считают, что этого не потребуется: из-за пассивности избирателей 155 тысяч подписей собраны не будут, и новая редакция закона о выборах Рижской думы все-таки вступит в силу.