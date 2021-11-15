Сегодня утром из-за обледенения на проводах сильно опаздывали трамваи и троллейбусы
Foto: LETA

Из-за колебаний температуры воздуха в Риге сильно обледенели контактные провода на маршрутах нескольких трамваев и троллейбусов. Трамваи второго, пятого, седьмого и десятого маршрутов опаздывали на 40 минут.

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Задержки были отмечены и на ряде троллейбусных маршрутах.

Rīgas Satiksme у себя в Facebook отмечает, что контактные провода трамваев и троллейбусов могут замерзать при резком изменении температуры воздуха. Электрический ток, который необходим для движения этих транспортных средств, из-за обледенения начинает течь неравномерно, нарушая движение транспорта. В таких случаях движение трамваев и троллейбусов иногда приходится на время останавливать.

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