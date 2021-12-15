Сегодня утром из-за обледенения затруднено движение по всей Латвии

Сегодня утром из-за гололеда и местами заснеженных дорог движение затруднено по всей Латвии, сообщила компания Latvijas valsts ceļi (LVC).

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"Условия движения по всей стране сегодня утром сложные, на исправление ситуации потребуется время", — сообщает LVC, подчеркивая, что обледенение на дорогах может образоваться повторно даже после зимнего технического обслуживания.

Сегодня утром затруднено движение по Таллиннскому шоссе от Берги до поворота на Бирини, по Видземскому шоссе из Риги до поворота на Рауну и от Виреши до Вецлайцене, по Валмиерскому шоссе от Мурьяни до Стренчи, по Рижской окружной дороге, а также по Баускому и Елгавскому шоссе на протяжении всего маршрута.

Тяжелые условия движения также на Даугавпилсском шоссе на всем протяжении маршрута, на Лиепайском шоссе от Риги до Аннениеки, на Вентспилсском шоссе от Риги до Кудры, на Резекненском шоссе на всем протяжении маршрута, а также на шоссе Гребнева-Медуми и на кружных дорогах Даугавпилса и Резекне.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Алуксне, Кулдиги, Лиепаи, Салдуса, Талси и Вентспилса.

Заснеженные участки дорог очищают и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлечены 150 единиц зимней техники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.