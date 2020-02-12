Сегодня утром местами в Курземе и Латгале затруднены условия езды

Сегодня утром местами в Курземе и Латгале обледенение и снег затрудняют движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщили агентству LЕТА в ГАО Latvijas valsts ceļi.

Для улучшения условий езды на дорогах страны сегодня утром работают 52 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Среди главных государственных автодорог затруднены условия езды на участке Даугавпилсского шоссе Екабпилс-Ницгале, участке Лиепайского шоссе Калнциемс-Салдус, участке Вентспилсского шоссе Кудра-Стразде, участке Резекненского шоссе Резекне-Лудза, на шоссе Гребнево-Медуми, а также на Даугавпилсской и Резекненской объездных дорогах.

Условия вождения затруднены также на региональных дорогах в окрестностях Цесиса, Добеле, Екабпилса, Краславы, Лудзы, Мадоны, Прейли, Резекне, Тукумса и Валки.