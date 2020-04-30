Сегодня в 13:00 Левитс расскажет в онлайн-лекции, как независимость Латвии повлияла на Европу и весь мир
Foto: LETA

Президент Эгил Левитс сегодня выступит перед учащимися старших классов с лекцией "Почему 4 мая?", посвященной 30-й годовщине восстановления независимости Латвии, сообщили в канцелярии президента. Заявлено, что Левитс расскажет о том, какими были цели движения за восстановление независимости, какую роль восстановление независимости Латвии сыграло в истории Европы и мира.

Как до, так и после лекции школьники смогут задать президенту вопросы. Продолжительность лекции составит около 40 минут — с 13:00 до 13:40, однако речь Левитса займет не более 15 минут, остальное время отведено под вопросы школьников.

Трансляция лекции будет доступна на канале канцелярии президента на YouTubewww.youtube.com/user/presidentlv, а также на сайте www.president.lv, профилях президента в Facebook (egilslevitslv) и "Twitter" (@Rigas_pils).

Вопросы президенту можно будет присылать по WhatsApp или при помощи SMS на телефонный номер 28654369.

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