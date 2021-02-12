Сегодня в центрах социального ухода от Covid-19 вакцинированы 455 человек

До второй половины дня в пятницу в центрах социального ухода от Covid-19 вакцинированы 455 человек, сообщила агентству LETA представитель Министерства благосостояния Айга Озолиня.

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Из этих 455 человек 308 являются клиентами центров социального ухода, а 147 — работниками.

Вакцинация проводилась в филиале Memele государственного центра социального ухода Latgale, филиалах Liepaja и Aizviki государственного центра социального ухода Kurzeme, центре социального ухода Atputas, центре социального ухода Malpils и центре социального ухода Jaunamuiža.

Министр благосостояния Рамона Петравича отмечает, что с продолжением вакцинации в центрах социального ухода приближается стадия выхода из кризиса Covid-19.