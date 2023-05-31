Сегодня в Латвии проверят работу сирен тревоги: жителей просят не беспокоиться

В среду, 31 мая с 10.00 до 10.20 часов Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в течение трех минут активирует по всей Латвии сирены тревоги. Для беспокойства причин нет.

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VUGD ежегодно включает сирены, чтобы проверить функционирование системы оповещения граждан, а также выявить повреждения или нарушения в работе предупреждающих сирен и слышимости звуковой сигнализации. Одновременно будет проверено выполнение заключенного между VUGD и электронными средствами массовой (телевидение и радио) информации договора.

В случае, если сирену во время проверки не слышно — волноваться не стоит, поскольку в действительно чрезвычайных ситуациях используются и другие динамики, например, передача информации по громкоговорителям оперативных служб. VUGD призывает администрации отелей проинформировать своих иностранных клиентов о предстоящей проверке, чтобы избежать паники.

Жителям Украины, которые находятся на территории Латвии, информацию о запланированной проверке сирен разошлют мобильные операторы.

В Латвии установлено 164 сирены тревоги, которые расположены так, что звуковой сигнал можно услышать в радиусе около 1,5 км (в зависимости от высоты размещения сирен, особенностей территориальных строений, силы ветра и влажности).

VUGD напоминает, что в случаях, если жители заранее не будут предупреждены о проверке, заслышав сирену, они должны включить радио (Latvijas radio) или телевизор (каналы LTV1 или LTV7), где передадут информацию о возможной угрозе и рекомендации по защитным мероприятиям и дальнейшим действиям.

В соответствии с правилами Кабинета министров сирены проверяются два раза в год.