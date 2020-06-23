Сегодня в Латвии теплый и сухой день, а ветер - северный

Во вторник в Латвии температура воздуха будет подниматься до +27 градусов. Существенных осадков не ожидают, сообщает прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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По сведениям синоптиков, днем будет постепенно усиливаться влияние высокого атмосферного давления — небо прояснится. На северо-востоке страны небо будет ясным весь день.

Температура воздуха повысится до +21 - +26 градусов, местами — до +27 градусов. Сильного ветра тоже не ожидают, лишь на побережье возможны отдельные порывы с севера.

В Риге солнце будет периодически закрываться облаками, но дождя в прогнозах нет. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха до +26 градусов.