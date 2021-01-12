Сегодня в Латвию будет доставлен первый груз вакцин "Moderna"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сегодня планируется получить первую партию вакцины от Covid-19 производителя "Moderna" в количестве 1200 доз, сообщил депутат комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, парламентский секретарь Минздрава Илмар Дуритис.

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Следующий груз вакцин "Moderna" в количестве 2000 доз планируется получить 25 января, однако, по информации депутата, эта доставка пока не подтверждена.

Следующая партия 5000 вакцин "Moderna" пока не подтверждена, но ожидается, что она будет получена 8 февраля. 22 февраля планируется получить еще 16 тысяч доз препарата "Moderna", но и эта поставка еще не утверждена.

Вакцину "AstraZeneca", которая еще не одобрена для использования в ЕС, планируется получить в феврале. Если регистрация завершится в январе, то уже в феврале в Латвию будет доставлено 127 187 доз этой вакцины.

Всего в январе в Латвии будет доступно 32 000 доз вакцин "BioNTech" и "Pfizer" и 3200 доз вакцин "Moderna".

Дуритис заявил, что нужно немедленно усовершенствовать механизм подачи заявок на вакцинацию приоритетных групп, создав единую систему подачи заявок и единое управление очередью. Кроме того, по согласованию с Кабинетом министров было бы целесообразно разработать механизм добровольной ранней регистрации для желающих пройти вакцинацию из всех групп.

В настоящее время, по словам Дуритиса, ведется работа над техническим решением и обсуждается возможность создания этой базы на основе системы электронного здравоохранения.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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