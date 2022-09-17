В Риге ходят с опозданием автобусы 15, 21 и 31 маршрута
Foto: LETA

Сегодня в Риге ходят с опозданием автобусы 15, 21 и 31 маршрутов. Об этом компания Rīgas Satiksme сообщила у себя в Twitter.

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Как сообщают в компании, автобусы задерживаются до 35 минут.

Rīgas satiksme поясняет, что задержки связаны с ремонтом на улицах Юглас и Мурьяню.

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