Сегодня в Риге ходят с опозданием автобусы 15, 21 и 31 маршрутов. Об этом компания Rīgas Satiksme сообщила у себя в Twitter.

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Как сообщают в компании, автобусы задерживаются до 35 минут.

Rīgas satiksme поясняет, что задержки связаны с ремонтом на улицах Юглас и Мурьяню.