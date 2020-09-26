Сегодня в Риге состоится прощание с адвокатом Ребеноком

Сегодня в 11.00 в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова состоится прощание с убитым адвокатом Павелом Ребенком, сообщил агентству LETA его коллега, юрист Мартиньш Криекис.

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Ребенокс был убит в ночь на 20 сентября в своем доме в Лангстини, а его партнер Ингус Баландин был ранен.

Полиция начала уголовный процесс по ст. 117 Уголовного закона - убийство, сопряженное с грабежом. Полиция также не исключает возможности, что убийство адвоката могло быть связано с его профессиональной деятельностью, но эта версия считается менее вероятной.