Сегодня в Риге состоится прощание с адвокатом Ребеноком
Foto: LETA

Сегодня в 11.00 в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова состоится прощание с убитым адвокатом Павелом Ребенком, сообщил агентству LETA его коллега, юрист Мартиньш Криекис.

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Ребенокс был убит в ночь на 20 сентября в своем доме в Лангстини, а его партнер Ингус Баландин был ранен.

Полиция начала уголовный процесс по ст. 117 Уголовного закона - убийство, сопряженное с грабежом. Полиция также не исключает возможности, что убийство адвоката могло быть связано с его профессиональной деятельностью, но эта версия считается менее вероятной.

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