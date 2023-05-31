Сегодня в Сейме состоятся выборы президента Латвии

Сегодня Сейм будет выбирать нового президента Латвии. На пост президента претендуют три кандидата — Улдис Пиленс, Эдгар Ринкевич и Элина Пинто. В случае, если сегодня Сейму не удастся избрать президента, следующий этап выборов состоится уже 10-15 июня.

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Напомним, что старт президентской гонке дало решение коалиционного Национального объединения выдвинуть на второй срок выдвинуть кандидатуру действующего президента Эгила Левитса. "Новое Единство" также выразило готовность голосовать за Левитса. Однако уже 10 мая стало ясно, что действующему главе государства не удастся заручиться поддержкой хотя бы 51 голоса в Сейме, и Левитс решил больше не баллотироваться на пост президента.

Трем политическим силам правящей коалиции — "Новому Единству", "Объединенному списку" и Национальному объединению — не удалось договориться о выдвижении одного общего кандидата. Это означает, что избрать президента — при наличии кандидатов от двух коалиционных партий — удастся только привлекая голоса оппозиции. Это дало повод для спекуляций о том, что по итогам президентских выборов могут произойти изменения в правящей коалиции.

Всего выдвинуты три кандидата:

Улдис Пиленс

Входящий в правящую коалицию "Объединенный список" выдвинул на должность президента своего основателя, бизнесмена Пиленса. Одно время он был главным архитектором Лиепаи, а в конце 1980-х годов создал собственное архитектурное бюро. Позже Пиленс занялся бизнесом и до сих пор является совладельцем строительно-промышленного концерна "UPB". В свое время политик участвовал в создании лиепайского регионального отделения Народной партии, а также был членом правления этой партии.

Улдиса Пиленса заявили 15 депутатов коалиционного "Объединенного списка" и 9 депутатов "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса, а также независимый депутат Глория Гревцова.

Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич — кандидат от премьерской партии "Новое Единство", многолетний министр иностранных дел, ранее занимал пост госсекретаря в Министерстве обороны, затем был главой канцелярии президента Валдаса Затлерса, а позже в составе Партии реформ Затлерса стал политиком на уровне парламента и правительства. До того более десяти лет занимал должность госсекретаря Минобороны. Ринкевич имеет две степени магистра, полученные в Латвийском университете и в Национальном университете обороны США.

За Ринкевича, разумеется, проголосуют все 26 депутатов от "Нового Единства". Однако в политических кулуарах высказывалась версия, что "Новое Единство" (26), Союз зеленых и крестьян (16) и "Прогрессивные" (10) могут договориться о 52 голосах за Ринкевича. Если такой сценарий реален, это, вероятно, произойдет не раньше, чем при третьем голосовании, если к тому времени Пинто выбудет из конкуренции и у "Прогрессивных" будут "развязаны руки" для голосования за другого кандидата.

Элина Пинто

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Оппозиционные "Прогрессивные" выдвинуты на должность президента эксперта по публичному управлению Элину Пинто. Она является активисткой латышской диаспоры в Европе, в течение семи лет возглавляла Европейскую ассоциацию латышей, а в настоящее время является главой отдела коммуникации и партнерства в представительстве Европейской комиссии в Люксембурге. Ранее Пинто работала в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ЕС, Европейской службе внешних связей и Совете Европейского союза. Пинто также была советником нынешнего президента Эгила Левитса.

Элине Пинто выразили поддержку пока только 10 депутатов от "Прогрессивных".

Изберут ли президента 31 мая?

Ответа на этот вопрос нет, поскольку несколько политических сил до сих пор не объявили о поддержке какого-либо кандидата. Политический расклад таков, что "золотая" акция — в руках Союза "зеленых" и крестьян (16 депутатов). СЗК заявил, что о своем выборе сообщит только 31 мая уже в ходе заседания.

В последний момент примет решение и коалиционное Национальное объединение (13 депутатов). Нацобъединение склонялось к тому, чтобы не поддерживать ни одного из кандидатов, делая ставку на повторные выборы в июне. Однако нет гарантии, что и это решение 31 мая не будет пересмотрено.

Оппозиционная партия "Стабильность" Алексея Росликова (10 депутатов) объявила, что не будет голосовать за Ринкевича или Пинто, но рассматривала возможность поддержать Пиленса, хотя и здесь окончательное решение не принято. Возможно, партия все же не проголосует ни за одного депутата.

В случае, если 31 мая избрать президента не удастся, до 5 июня парламентские партии должны будут вновь выдвинуть кандидатов. Выборы тогда состоятся 10-15 июня.