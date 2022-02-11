Сегодня в специализированном автобусе возле Origo можно сдать кровь

С 10.00 до 14.00 возле Origo будет припаркован выездной автобус Государственного центра донорской крови, сообщает LETA.

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Чтобы сдать кровь нужно иметь при себе паспорт или ID-карту. О том, каким критериям следует соответствовать, чтобы сдать кровь — читайте здесь.

Государственный центр донорской крови уже во второй раз организует ежемесячный выезд к Origo. Акция в этом году будет регулярной: автобус припаркуется у вокзала 11 марта, 8 апреля, 13 мая, 10 июня, 8 июля, 12 августа, 9 сентября, 14 октября, 11 ноября и 9 декабря.

Акция начата осенью 2021 года, и за прошлый год кровь таким образом сдали 78 человек, что дало возможно оказать помощь 200 пациентам в латвийских больницах.

"У компонентов крови есть срок годности, поэтому очень важно пополнять запасы. Важен каждый донор, который готов пожертвовать часть своей крови", — говорит директор Государственного центра донорской крови Эгита Поле.

Акция возле Origo позволяет привлечь тех доноров, которые, возможно, на бегу и не вспоминают о возможности сдать кровь. Но, увидев автобус, принимают решение помочь ближним.

"Одна доза пожертвованной крови может быть полезна трем людям", — подчеркивает Поле. По ее словам, один человек, возможно, спонтанно сдавший кровь в выездном автобусе спасает жизнь другого человека.

В свою очередь, коммерческий директор Origo и девелопера Linstow Baltic Эвия Маевска отмечает, что Привокзальная площадь — это естественная транзитная территория, через которую проходит очень много людей.