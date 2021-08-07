Сегодня выездная вакцинация от Covid-19 пройдет в восьми латвийских городах

Сегодня, 7 августа, выездная вакцинация пройдет в Резекне, Кулдиге, Краславе, Стренчи, Вентспилсе, Айзкраукле, Ливаны и Лиепае, сообщили агентству ЛЕТА в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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В Лиепае выездная вакцинации будет проводиться на улице Зиемелю, 13, на автостоянке супермаркета "Rimi". Выездной пункт вакцинации будет открыт с 10:30 до 14:30. В пункте вакцинации будут доступны вакцина "Pfizer/BioNTech" и однократная вакцина "Johnson & Johnson". В пункте вакцинации будут работать врачи Лиепайского медицинского центра.

По сообщению отдела проекта вакцинации, для того, чтобы сделать вакцинацию еще более доступной для населения, планируется продолжить организацию выездной вакцинации от Covid-19 в различных районах Лиепаи. Следующая выездная вакцинация запланирована в Каросте на 21 августа.

Также будет возможность пройти вакцинацию на фестивале города Резекне в Фестивальном парке с 10 до 15 часов. Во время Кулдигского полумарафона выездной пункт вакцинации будет работать на городской эстраде с 8:30 до 15:00, а в Краславе, где будут обеспечены только вторые дозы вакцины, пункт вакцинации будет работать с 8:00 до 12:00.

Выездная вакцинация также запланирована с 15:00 до 21:00 на открытии эстрады в Стренчи с 15:00 до 21:00, а в Вентспилсе привиться от коронавируса можно будет с 10:00 до 18:00 на Вентспилсском городском празднике в концертном зале "Латвия".

Пункт выездной вакцинации будет открыт с 10:00 до 17:00 и на празднике города Айзкраукле около культурного центра на улице Спидолас, 2, а также в Ливаны с 9:00 до 15:00 в торговом центре "Maxima" на улице Домес, 4А.

Для вакцинации на ярмарках и мероприятиях в основном будет использоваться вакцина "Pfizer/BioNTech". На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту) и прививочный паспорт (если есть). На вакцинацию желательно прийти в одежде, позволяющей легко оголить плечо.

Подросткам от 12 до 13 лет во время вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: для законного представителя - паспорт или удостоверение личности, а также документ на самого ребенка (отметка в паспорте, паспорт или свидетельство о рождении и т.д.).

В эти выходные дни также будут работать крупные центры вакцинации и пункты вакцинации в торговых центрах, график работы которых, а также список имеющихся в них вакцин можно найти на домашней странице Национальной службы здравоохранения.