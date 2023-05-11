Сегодняшняя акция протеста медиков у Сейма может собрать примерно 400 участников

На акции протеста медиков у Сейма сегодня могут собраться около 400 участников, сообщил агентству LЕТА президент Латвийской ассоциации молодых врачей (ЛАМВ) Артур Шилов.

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По его словам, ограничения определяют, что у здания Сейма разрешено собираться такому количеству людей, однако он не исключает, что протестующих может оказаться больше.

Доступ к медицинским услугам во время акции протеста не будет ограничен. Шилов сообщил, что согласно договоренности с больницами, тем медикам, у которых есть возможность скорректировать свой рабочий график, не будет отказано в праве на участие в акции в течение одного-двух часов при условии, что это не повлияет на доступность услуг.

"Мы видим, что после пандемии Covid-19 и всех этих лет, и с учетом того, что сейчас ничего не изменилось, очереди [на медицинские услуги] всегда длинные. Было бы не совсем этично по отношению к пациентам, если бы мы еще больше все ограничили", считает Шилов.

Как сообщалось, несколько латвийских организаций пациентов и ассоциаций, представляющих медицинских работников, направили открытое письмо высшим должностным лицам страны с требованием выполнить ранее взятые на себя обязательства и обещания в отношении финансирования здравоохранения, сообщили в ЛАМВ.

Президент Латвийской ассоциации врачей Илзе Айзсилниеце подчеркнула, что если правительство не прислушается к протестующим и в бюджете следующего года фактических и реальных денег на здравоохранение будет меньше, то осенью будет проведена более масштабная забастовка.