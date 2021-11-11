Сейм готов разрешить фармацевтам проводить вакцинацию
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Сейм концептуально одобрил поправки к закону об эпидемиологической безопасности, которые разрешают проводить вакцинацию также фармацевтам, получившим необходимые знания и практические навыки в проведении вакцинации.

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Сейчас по закону вакцинацию может проводить только сертифицированный лечащий персонал.

Возможность прививаться в аптеках от Covid-19, сезонного гриппа и клещевого энцефалита снизит нагрузку на семейных врачей, считает Комиссия по социальным и трудовым делам, инициировавшая поправки.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, опыт ряда стран ЕС свидетельствует о том, что участие фармацевтов упрощает процесс вакцинации и для пациентов, и системы здравоохранения в целом.

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