Сейм ищет латвийцев, родившихся 4 мая 1990 года: их пригласят на торжественное заседание

Пресс-служба парламента Латвии распространила призыв отозваться молодых людей, родившихся 4 мая 1990 года — в день принятия декларации о восстановлении независимости государства. Сейм готовится отпраздновать 30-летний юбилей этой даты торжественным заседанием и намерен пригласить на него латвийцев, которые появились на свет именно в этот день.

Всех, чьей датой рождения является 4 мая 1990 года, просят до 17 апреля послать письмо на адрес электронной почты 4.maijs@saeima.lv. Следует указать имя, фамилию, персональный код, адрес и номер телефона.

Торжественное заседание Сейма по поводу 30-летия восстановления независимости Латвии пройдет в здании Национальной оперы.