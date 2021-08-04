Сейм избрал всех трех членов Совета по общественным электронным средствам массовой информации

В состав Совета по общественным электронным средствам массовой информации вошли Санита Уплея-Йегермане, Янис Сикснис и Янис Эглитис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Одного члена совета — журналиста портала Delfi Саниту Уплею-Йегермане — выдвинул президент Латвии Эгилс Левитс.

Еще одного члена предложил совет, работающий над реалиазацией Меморандума сотрудничества между Кабинетом министров и негосударственными организациями (НГО). Им стал Янис Сикснис, директор проектов Baltijas Mediju izcilības centrs, в прошлом гендиректор, член правления, руководитель проектами развития Латвийского радио, советник по связям с общественностью бывшего президента страны Раймонда Вейониса.

В свою очередь, Сейм предложил кандидатуру члена Национального совета по электроннным масс-медиа Яниса Эглитиса.

Избранным членам совета предстоит из своей среды выдвинуть председателя. Ранее Уплея-Йегермане заявила, что избрание Яниса Сиксниса на должность председателя будет "самым логичным выбором".