Сейм избрал всех трех членов Совета по общественным электронным средствам массовой информации
Foto: LETA

В состав Совета по общественным электронным средствам массовой информации вошли Санита Уплея-Йегермане, Янис Сикснис и Янис Эглитис.

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Одного члена совета — журналиста портала Delfi Саниту Уплею-Йегермане — выдвинул президент Латвии Эгилс Левитс.

Еще одного члена предложил совет, работающий над реалиазацией Меморандума сотрудничества между Кабинетом министров и негосударственными организациями (НГО). Им стал Янис Сикснис, директор проектов Baltijas Mediju izcilības centrs, в прошлом гендиректор, член правления, руководитель проектами развития Латвийского радио, советник по связям с общественностью бывшего президента страны Раймонда Вейониса.

В свою очередь, Сейм предложил кандидатуру члена Национального совета по электроннным масс-медиа Яниса Эглитиса.

Избранным членам совета предстоит из своей среды выдвинуть председателя. Ранее Уплея-Йегермане заявила, что избрание Яниса Сиксниса на должность председателя будет "самым логичным выбором".

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